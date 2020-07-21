У центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус із заручниками
У центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі він має вибухівку та зброю. Вже було чути кілька пострілів.
Про це повідомляє поліція Волинської області з посиланням на повідомлення, яке вони отримали.
"В області введений оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції", - додали правоохоронці.
Як розповів "Суспільному" начальник обласного управління поліції Юрій Крошко, до операції залучили антитерористичний центр Служби безпеки.
З його слів, в автобусі забарикадувався чоловік, який здійснював постріли. При собі він має зброю та вибухівку. Кількість заручників встановлюється.
"Наразі відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини. Із захопником зв'язуються телефоном. Як встановили у поліції на своїй сторінці у соцмережах чоловік постійно пише про дослівно: "Невдоволення системою в Україні"", - додає видання. За матеріалами Громадське телебачення.