У центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус із заручниками

У центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі він має вибухівку та зброю. Вже було чути кілька пострілів.

Про це повідомляє поліція Волинської області з посиланням на повідомлення, яке вони отримали.

"В області введений оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції", - додали правоохоронці.

Як розповів "Суспільному" начальник обласного управління поліції Юрій Крошко, до операції залучили антитерористичний центр Служби безпеки.

З його слів, в автобусі забарикадувався чоловік, який здійснював постріли. При собі він має зброю та вибухівку. Кількість заручників встановлюється.

"Наразі відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини. Із захопником зв'язуються телефоном. Як встановили у поліції на своїй сторінці у соцмережах чоловік постійно пише про дослівно: "Невдоволення системою в Україні"", - додає видання. За матеріалами Громадське телебачення.