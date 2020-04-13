У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі у трьох лісництвах

У Чорнобильській зоні 13 квітня рятувальники продовжують гасити пожежі на території трьох лісництв - Корогодського, Котовського і Денисовецького.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожеж залучили 366 людей та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 307 людей особового складу та 63 одиниці техніки (зокрема 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 12 квітня здійснено 143 скиди - 370 т води).

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що у зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу вогнеборцям авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом у Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня у поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

Він розповів, що підпалив сміття та траву у трьох місцях задля забави. А після цього вітер розніс вогонь далі, й він вже не зміг впоратися та загасити багаття. З матеріалами https://hromadske.ua/