У Чорнобильській зоні тління триває в чотирьох лісництвах - ДСНС

Станом на 16 квітня в Чорнобильській зоні відчуження, де горів ліс, триває тління. Про це поінформувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7.00 16 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ (Держагентство з управління зоною відчуження. - "ГОРДОН") в гасінні тліючих пеньків та деревини в місцях, пройдених вогнем на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського і Денисовицкого лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", - указано в повідомленні.

До боротьби зі стихією залучено понад 500 осіб і більше ніж 100 одиниць техніки.

У ДСНС зауважили, що за допомогою інженерної техніки створено протипожежний бар'єр завдовжки 260 км.

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження розпочалася 4 квітня в районі села Володимирівка. У ДСНС повідомили, що загорівся ліс, але не уточнили, що стало причиною займання.

За даними в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова, пожежа спалахнула через підпал трави.

Поліція Київської області розпочала два кримінальні провадження за фактом пожеж у зоні відчуження. Одного підозрюваного в підпалі правоохоронці затримали 6 квітня. Це 27-річний житель села Рагівка, він розповів поліцейським, що підпалив сміття і траву у трьох місцях заради забави, але не зміг загасити вогонь самостійно. Йому оголосили про підозру. Ще одного чоловіка, імовірно, причетного до займання, затримали 13 квітня.

У ДСНС 14 квітня повідомили, що відкритого вогню в зоні відчуження Чорнобильської АЕС більше немає, триває тління лісової підстилки.

15 квітня в держслужбі також розповідали про тління пеньків і деревини. За матеріалами "Гордон".