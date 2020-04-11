У Дніпропетровській області кількість хворих коронавірусом зросла до 58 осіб

У Дніпропетровській області підтверджено 3 нових випадків інфікування Covid- 19, повідомив голова обласної державної адміністрації (ОДА) Олександр Бондаренко.

"На Дніпропетровщині на коронавірус за допомогою ПЛР-тесту вже перевірили 959 осіб. Усього в області виявили 58 випадків Covid-19. Сьогодні хворобу діагностували у трьох осіб - з Дніпра, Новомосковська та Кам'янського", - наводить слова Бондаренка прес-служба ОДА.