У готелі "Reech Oasis Beach Hotel" в єгипетському Шарм ель- Шейху 730 українських туристів закрили на карантин

На карантині у готелі "Reech Oasis Beach Hotel" в єгипетському Шарм ель- Шейху, через виявлення у закладі двох туристів, інфікованих на коронавірус, перебуватимуть 730 українських громадян.

Про це повідомляє прессекретар МЗС України Катерина Зеленко.

"За інформацією керівництва зазначеного готелю, всі туристи, серед яких 730 українських громадян, поміщені на 14-денний карантин та не зможуть полишити територію готелю. Посольством України в АР Єгипет встановлено та підтримується зв'язок з керівництвом офісів туристичних операторів та вживаються заходи щодо вчасного повернення решти українських туристів, які сьогодні перебувають в Єгипті", - зазначила Зеленко.

За даними МЗС, готель "Reech Oasis Beach Hotel" було закрито на карантин 15 березня.

У свою чергу один з відпочиваючих в "Reech Oasis Beach Hotel" повідомив в коментарі УП, що вилетіти в Україну група туристів мала вранці 15 березня з перевізником Join Up, який скасував виліт, про карантин в готелі туристів повідомили ввечері напередодні.

"Керівництво готелю не підтверджувало офіційно інформацію (про виявлення коронавірусу в одного з відпочиваючих - ред.). … Карантин запровадили з 21:30 (14 березня - ред.), при цьому автобуси регулярно забирають і кудись вивозять італійських туристів, які також мають перебувати на карантині. Адміністрація рекомендує чекати подальших вказівок і не виходити з номерів готелю. Скільки триватиме карантин - ніхто не знає. В готелі нас годують, не за тарифом "all inclusive", а за тарифом "сухпай". Цього в принципі достатньо. Якщо потрібні ліки або якісь памперси, дитяче харчування - у мене маленька дитина - це готові надати. Сподіваюся держава не забуде про нас і не залишить в Єгипті", - розповів Валерій Стрілець.

Раніше в Мінінфраструктури повідомили, що українські туристи, які відпочивали в готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет), перебуватимуть на карантині у зв'язку з тим, що в місцях відпочинку були виявлені особи з підозрою на коронавірус.