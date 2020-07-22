У Києві метро "Вокзальна" закрили через підозрілий предмет

У середу, 22 липня, в Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального залізничного вокзалу, знайшли підозрілу валізу.

Як інформує КП "Київський метрополітен", проводиться масова евакуація людей:

"Увага! Станцію "Вокзальна" зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення.

Нагадаємо, вчора у Харкові і Одесі "замінували" лікарні і ТЦ.

Поліції Харкова надійшло повідомлення про масове мінування лікарень, супермаркетів, торгових центрів, банків, відділень пошти, а також будівель залізничного та автовокзалів.

Поліція в Одесі перевіряла інформацію про замінування ряду об'єктів соціальної інфраструктури. За матеріалами Слово і Ділою