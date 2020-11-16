У Києві "мінували" будівлі Київради та КМДА

У поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі Київради та КМДА на вулиці Хрещатик, 36. Біля будівлі чергує автомобіль швидкої і пожежників.

"Надійшло анонімне повідомлення про мінування будівлі КМДА", - повідомили сайту "Сьогодні" в мерії.

Чи буде проводитися евакуація співробітників мерії, рішення повинна прийняти поліція. У поліції підтвердили, що надійшло повідомлення про мінування КМДА, анонімний лист надіслали на електронну пошту.

У поліції також повідомили, що надійшло повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради.

"Проводиться перевірка. Поки у нас немає інформації про евакуацію співробітників Верховної ради", - повідомили в поліції Печерського району.

За матеріалами Сьогодні