У Києві на Позняках (поблизу Епіцентру) стався вибух в житловому будинку

У столиці за адресою проспект Григоренка стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, у результаті вибуху зруйновані декілька поверхів

Про це повідомляє УНН з посиланням на очевидців НП.

Як передають свідки та мешканці оточуючих будівель - вибухом зруйновано квартири на декількох поверхах. На місце прибувають рятувальні служби. Зокрема, багато автівок швидкої допомоги їдуть зі сторони Дарницької площі.

Також, поруч з місцем вибуху знаходився глава УІНП Антон Дробович, який повідомив, що наразі у районі перекривають газ.

Наразі УНН уточнює інформцію про обсяги НП. З