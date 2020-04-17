У Києві рейдери захоплюють ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"
2020-04-17 14:39
Відбувається рейдерське захоплення ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).
Про це повідомляє Фонд державного майна України (ФДМУ) у Facebook.
"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили через націоналізацію і об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.