У Києві рейдери захоплюють ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

Відбувається рейдерське захоплення ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Про це повідомляє Фонд державного майна України (ФДМУ) у Facebook.

"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створили через націоналізацію і об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.