У Києві зафіксували першу смерть через коронавірусу

У Києві зафіксували першу смерть через коронавірус. Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Жертвою став 70-річний чоловік. Також Кличко розповів, що за добу в столиці кількість хворих збільшилася на 29 осіб - до 161 випадку. 18 пацієнтів госпіталізовано до лікарні, 11 перебувають вдома і лікуються під наглядом лікарів. 12 пацієнтів одужали та виписані з лікарень.

Він додав, що у Києві протестовано майже 2200 осіб. На дослідженні в лабораторному центрі МОЗ знаходяться 404 зразки.

Також, за словами мера, поліція склала 466 протоколів за порушення правил карантину, п'ятьох осіб оштрафовано на 17 тис. грн кожного.

Станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, 20 осіб померли, 13 одужали.

Перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію зафіксували у Збройних силах.

Напередодні Кличко заявив, що у Києві не будуть відкривати продуктові ринки, попри дозвіл Міністерства охорони здоров'я.