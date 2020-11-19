У Конотопі згоріло авто новообраної депутатки від "Свободи"

У Конотопі на Сумщині згорів автомобіль Smart, який належить новообраній депутатці міської ради Людмилі Ігнатенко.

Про подію йдеться на сайті поліції Сумської області, повідомляє Укрінформ.

"Попередньо встановлено, що припаркувавши авто біля свого будинку, жінка зайшла до квартири, а вже через декілька хвилин її сусід повідомив про те, що горить її транспортний засіб. Очевидці події пояснюють, що в момент загоряння біля автомобіля сторонніх осіб не було", - інформують правоохоронці.

Зазначають, що подія сталася 18 листопада близько 20.10. Наразі пошкоджений транспортний засіб поміщено на спецмайданчик Конотопського відділу поліції. Поліцейські встановлюють причини та обставини загоряння авто.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Водночас лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що цей інцидент є замахом на Людмилу Ігнатенко, якій раніше вже погрожували. Про це Тягнибок написав у Фейсбуці.

"На новообраного депутата Конотопської міської ради від ВО "Свобода", начальника Управління освіти Людмилу Ігнатенко скоїли замах. Кілька годин тому на стоянці під будинком свободівки спалили її автомобіль. Сама Людмила, на щастя, до того часу вже встигла дістатися до помешкання... Останнім часом Людмилі погрожували, вимагаючи залишити посаду на користь однієї з колишніх чиновниць, яку лобіює місцева мафія", - написав очільник "Свободи".

Він також нагадав, що минулого року замах скоїли на міського голову Конотопа, свободівця Артема Семеніхіна. Невідомі напали на Семеніхіна біля його дому, після чого він потрапив до реанімації з відкритою черепно- мозковою травмою.

Нині, зауважив Тягнибок, "Свобода" здобула найбільшу фракцію у Конотопській міськраді, а Семеніхін, який зайняв друге місце на виборах мера, після смерті переможця Олександра Лугового від коронавірусу став найбільш реальним претендентом на цю посаду.

Тому нинішній напад на Людмилу Ігнатенко Всеукраїнське об'єднання "Свобода" розцінює як політичну розправу і спробу залякування перед майбутніми перевиборами голови міста та вимагає негайного й об'єктивного розслідування злочину. За матеріалами Укрінформ.