У Луцьку звільнили всіх заручників, терориста затримали

Правохоронці в Луцьку затримали нападника на автобус, всіх заручників звільнено

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

Нападник випустив заручників. Його одразу ж затримали спецпризначенці.

"Все", - написав Аваков в описі до відео із звільненими людьми.

Він такж опублікував фото затриманого терориста.

Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg - Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH - Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020 Нагадаємо, 21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Нападник оприлюднив вимоги, "привітавши" громадськість із "Днем Антисистеми".

У СБУ уточнили інформацію про кількість заручників, зазначивши, що в автобусі перебувають приблизно 10 людей.

За даними ЗМІ, у центрі міста, пролунали три вибухи.

В приміщення поліції, де очільник МВС Арсен Аваков проводить нараду щодо переговорів з луцьким нападником, стріляли.

Луцький нападник дозволив поліції передати упаковки води заручникам. З автобусу, який захопив нападник у Луцьку, знову пролунав постріл. Луцький нападник в розмові з журналістами заявив, що заручники в автобусі знаходяться в поганому стані.

Трьох заручників із захопленого у Луцьку автобуса вдалося звільнити. Президент України Володимир Зеленський виконав одну із вимог нападника, що захопив автобус у Луцьку.