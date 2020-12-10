У Маріуполі чоловік увірвався до будівлі банку і погрожував його підірвати

У Маріуполі чоловік захопив відділення банку, він погрожував підірвати будівлю, якщо до нього не приїдуть журналісти та керівництво місцевої поліції.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.

Інцидент стався в четвер, 10 грудня. У поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий увірвався до філії банку, яка знаходиться на вулиці Лепорського. У чоловіка була коробка з дротами, в якій нібито перебувала вибухівка.

Чоловік закрив людей в окремій кімнаті. Він погрожував підірвати філію банку, якщо до нього не приїде поліція міста, спецпідрозділ КОРД і журналісти.

На місці події правоохоронці запропонували обміняти себе на жінок, але чоловік відмовився. Зловмисник висунув нову умову - зателефонувати в місто Торецьк. Після цього поліцейські прийняли рішення затримати чоловіка - почався штурм будівлі.

"В результаті операції нападник був знешкоджений і затриманий. Ним виявився 30-річний житель міста Торецьк. Заручники звільнені. Підозрілий предмет вилучений. Коробку перевірили вибухотехніки: небезпечних предметів не виявлено". - йдеться в повідомленні пресцентру.

За цим фактом триває розслідування.