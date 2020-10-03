У МВС заявили, що терористи "ЛНР" підпалюють суху траву біля лінії розмежування

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що терористи "ЛНР" підпалюють суху траву біля лінії розмежування у Луганській області, де четвертий день борються з лісовими пожежами. Про це написав речник МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у фейсбук.

Він опублікував відео, на якому, за його словами, двоє бойовиків підпалюють суху траву.

"Перше відео зафіксоване спостерігачами ЗСУ на одній з ділянок фронту вже долучено поліцією Луганської області як доказ до розслідування 10 кримінальних проваджень за фактами нищівних лісових пожеж в області. Воно чітко показує як підступно, користуючись режимом тиші та сильним вітром у наш бік, терористи випалюють вогнем траву так, щоб пожежа сунула на наші позиції", - написав Шевченко.

Нагадаємо, внаслідок лісових пожеж, які почались у Луганській області 30 вересня, загинули 11 осіб. 18 людей постраждали.

Станом на ранок 3 жовтня в області продовжували гасити сім осередків вогню у трьох районах. За попередніми оцінками, орієнтовна площа пройдена вогнем в усіх вісьмох осередках складає понад 20 тис. га. До зони ураження потрапило 32 населених пункти. Евакуювали 150 осіб.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що не пов'язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків. За матеріалами LB.ua