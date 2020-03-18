У народного депутата Сергія Шахова підтвердили коронавірус

У народного депутата України Сергія Шахова підтвердили коронавірус COVID-19.

Про це він 18 березня повідомив у коментарі "ТСН". Інформацію підтвердило МОЗ України.

44-річний народний депутат України обраний від 114 округу член депутатської групи "Довіра" визнав, що підхопив коронавірус.

"Я сьогодні ізольований, займаюся дезінфекцією, з людьми не контактував. Температура знизилася, почуваюся я нормально, сподіваюся, буде все добре. Не знаю, чому навколо цього здійнялася така паніка", - сказав Сергій Шахов.

"Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.

Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта буде госпіталізовано", - повідомили у МОЗ.