У Парижі з підозрою на новий коронавірус COVID-19 раптово помер український заробітчанин

Про це повідомляється на сторінці у спільноти "Прогресивні українці у Франції", передає ТСН.

У повідомлення зазначається, що чоловік 1983 року народження був родом із Тернополя. Вдома у померлого лишилась дочка Анастасія та дружина Наталя, вагітна другою дитиною.

Наразі тіло чоловіка забрали до французького санепідеміологічного інституту, щоб розібратися, чи став коронавірус причиною такої стрімкої смерті.

Володимир перебував закордоном нелегально, тому не мав медичного страхування, чи страхування для репатріації тіла в Україну.