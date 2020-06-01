У поліції розповіли деталі затримання мінера мосту Метро

Мінер моста Метро в Києві є жителем Вишневого 1988 року народження. Він не мав при собі вибухівки і не висував чітких вимог, розповів на брифінгу глава столичної поліції Андрій Крищенко.

"Коли був підходящий момент, коли його відволікли, спрацював спецпідрозділ. Коли його затримали і провели огляд, то там (у пакеті мінера, - ред.) був муляж, там знаходилася земля візуально", - сказав він і додав, що під час затримання спрацював службовий собака.

За словами Крищенка, чоловік був збуджений, але ознак наркотичного або алкогольного сп'яніння не мав. Вимоги були "хаотичними" - у голови столичної поліції немає інформації про те, що мінер нібито вимагав зустрічі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Фактично ніяких вимог не було, мотивів не говорив. У нього мати перебуває в лікарні, у нього проблеми в сімейному плані, то ніде жити, то щось ще", - пояснив він і додав, що, за даними поліції, мінер не перебував під психіатричним наглядом.

Зараз чоловіка доставили до районного відділу поліції. Йому викликали медиків, зокрема, психіатричної допомоги. Раніше він двічі притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні правопорушення, зокрема за незаконну торгівлю. Чим саме торгував чоловік, Крищенко не уточнив.

Відкрито справу за статтею про неправдиве повідомлення про мінування. Мінеру може загрожувати до шести років в'язниці.

Рух метрополітену о 16:00 відновлено повністю, повідомлялось на сторінці столичного метро в Facebook.

Сьогодні в Києві невідомий чоловік зателефонував у поліцію і повідомив, що у нього є вибухівка і він має намір підірвати міст Метро. У місті оголосили спеціальну поліцейську операцію. Приблизно за півтори години його затримали. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.