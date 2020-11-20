У Тбілісі чоловік з гранатою захопив дев'ятьох заручників

У столиці Грузії Тбілісі невідомий озброєний чоловік увірвався в приміщення мікрофінансової організації на проспекті Церетелі та захопив дев'ять заручників.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Поліція оточила будівлю. Офіс організації розташований на першому поверсі багатоквартирного будинку. Його мешканців наразі не евакуювали.

За словами очевидців, нападників кілька. В руках у одного з них нібито граната.

В ефірі телеканалу "Руставі-2" один з очевидців розповів, що в будівлю увірвалися п'ятеро осіб з гранатами, а двох заручників вже відпустили.

Один із заручників зміг записати відео.

У МВС Грузії підтверджують інформацію про захоплення заручників, але наразі не коментують інцидент. Тим часом глава патрульної поліції Тбілісі підтвердив, що нападник утримує дев'ятьох людей. Про його вимоги поки що нічого не відомо.

Нагадаємо, 21 жовтня у грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив заручників у відділенні банк. Повідомляли, що в заручниках перебували 19 осіб, серед яких співробітники та клієнти "Банку Грузії".

Чоловік вимагав 500 тисяч доларів готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому змогу безперешкодно піти. За матеріалами LB.ua