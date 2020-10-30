У Туреччині та Греції стався потужний землетрус – є потерпілі (фото, відео)

Землетрус магнітудою 6,6 стався на заході Туреччині, сильні підземні поштовхи відчули також і у Греції, повідомляє видання Haberturk.

Зазначається, що землетрус стався в Егейському морі на глибині 16,5 км. Епіцентр стихії був у районі міста Сеферліхісар у провінції Ізмір.

Землетрус зруйнував десятки будинків. Наразі інформації про загиблих не надходило, але чимало людей можуть перебувати під завалами. Внаслідок землетрусу піднявся рівень води й місто накрило величезною хвилею, вода зносить усе на своєму шляху.

Також є повідомлення про перших потерпілих на грецькому острові Самос.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган уже висловив співчуття співгромадянам, які постраждали внаслідок землетрусу.

Відео миттєвого обвалу багатоповерхівки в Ізмірі

Інформаційне агентство AA Canlı з посиланням на турецьких правоохоронців повідомило, що сейсмічне явище зруйнувало щонайменше шість будівель в різних районах. На цей час рятувальники евакуюють жителів через тріщини в ряді будинків по всьому Ізміру.

За матеріалами 5 Канал, MY.UA