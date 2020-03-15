Із Хорватії повернулися три групи громадян України, чиї зворотні рейси скасували у зв'язку із карантинними заходами через коронавірус.

Про це 15 березня повідомив посол України в цій країні Василь Кирилич. Подробиці він написав у своєму Twitter.

"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до посольства у зв'язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати", - зазначив дипломат.

Українців евакуювали з Хорватії

За його словами, за день до цього була перевезена із Хорватії перша група українців.

Посол також закликав решту громадян України, які досі перебувають у цій країні, звертатися за допомогою на поштову адресу consul_hr@mfa.gov.ua або ж за телефоном +385 916051010 (для Viber і WhatsApp).