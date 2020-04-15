Умершая под Харьковом от коронавируса женщина накануне продавала свечи в церкви

От коронавируса скончалась жительница села Высокополье Харьковской области. Она торговала свечками в церкви и могла заразить большое количество людей.

В Харьковской области 13 апреля была зафиксирована первая смерть от COVID- 19. Умершая женщина, которая продавала свечи в церкви. Об этом сообщил в на своей странице в Facebook глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

С его слов, на утро 15 апреля, в области число COVID-19 достигло 25, 11 из них жители Харькова. Только один человек выздоровел. Также была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

В Валковской ЦРЛ скончалась 71-летняя жительница села Высокополье, у которой развилась двусторонняя пневмония. Она была подключена к ИВЛ, но так и не смогла справиться с коронавирусом из-за тяжелых сопутствующих болезней: сахарного диабета, кардиосклероза и гипертонии.

А на пресс-конференции Кучер сообщил, что умершая торговала свечами в церкви в своем села Высокополье. Есть вероятность, что она могла заразить других прихожан.

"Количество людей сейчас устанавливается. Но это большое количество людей... Эта бабушка находилась на выходных в церкви и она занималась продажей свечей церковных. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть и, вероятно, очень велико", - сообщил глава области. Он уточнил, что село на данный момент закрыто на строгий карантин.