Унаслідок негоди знеструмлені 178 населених пунктів у 9 областях України

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок понеділка знеструмлені 178 населених пунктів у дев'яти областях України, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч із 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлені 178 населених пунктів у дев'яти областях, а саме: Сумська - 93, Київська - 28, Чернігівська - 21, Луганська - 19, Донецька - 5, Тернопільська - 5, Чернівецька - 3, Кіровоградська - 2 і Запорізька - 2", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у понеділок уранці.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго. За матеріалами Інтерфакс_Україна.