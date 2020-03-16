Всі 46 українців пройшли тестування на коронавірус, інфекції не виявлено

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з 46 українцями-членами екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який знаходився на карантині через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ наголосили, що коронавірусу, за результатами лабораторних тестів, в українців не виявлено.

"Усі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірусу в них не виявлено. Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду 14 днів та більше не потребують додаткових досліджень", - йдеться у повідомленні.