В аэропорту Борисполь создадут оперативный штаб для рроверки пассажиров на симптомы заражения коронавирусом

В Украине создан специальный штаб из-за ситуации с коронавирусом из Китая. Как сообщили в МОЗ, разработан четкий план действий на случай попадания опасного вируса на территорию страны.

Сейчас Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий. В аэропорту Борисполь также введут дополнительные меры контроля - пассажиров будут проверять на симптомы вирусных болезней и делать температурный скрининг.

Представители МОЗ находятся на постоянной связи с пограничной службой аэропортов. Здесь создадут временную службу, которая будет по прибытии самолетов проводить пассажирам температурный скрининг и в случае обнаружения лиц с симптомами болезни - проверять их на вирусы.

Медики также отметили, что в Украине готовы лечить вирус, если его найдут.