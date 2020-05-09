В Антарктиде умер участник украинской экспедиции, предварительная версия - самоубийство

8 мая на станции Академик Вернадский в Антарктиде умер повар 25 Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович, предварительная версия - самоубийство.

Это была пятая экспедиция мужчины.

- Сейчас мы выясняем все обстоятельства смерти, предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем, - рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

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В НАНЦ сообщили, что знали Василия как спокойного и взвешенного человека. Сейчас решаются вопросы доставки тела умершего в Украину.

Василий Омелянович родился в 1985 году, проживал в Малине Житомирской области. С 2011 года участвовал в экспедициях.

Напомним, ранее мы писали, что в Антарктиде нашли двух мертвых людей.