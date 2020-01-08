В Boeing прокомментировали авиакатастрофу украинского самолета

Авиастроительнаякомпания Boeing прокомментировала катастрофу украинского самолета ее производства под Тегераном.

Краткое сообщение обнародовали в твиттере компании. "Это трагическое событие, и наши искренние мысли сейчас с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы контактируем с нашим авиакомпанией-клиентом и выступаем на его стороне в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом", - говорится в заявлении.

Это первый официальный комментарий авиастроительной компании. Несколько часов назад компания лишь отметила, что следит за сообщениями в медиа и нуждается в большей информации для заявления.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также два пассажира были гражданами Украины.