В больницах Киева от коронавируса сегодня лечатся 205 человек, 35 из них - в тяжелом состоянии

По состоянию на среду, 6 мая, в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. Из них - тридцать пять в тяжелом состоянии.

В больницах столицы от коронавируса сегодня лечатся 205 человек, 35 из них - в тяжелом состоянии. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн пресс-брифинга.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. В том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Три - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей ", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что многие люди продолжают пренебрегать правилами и собственной безопасностью. "Некоторые вообще не верят в угрозу и называет коронавирус мифом и мировым заговором. Это же полная чушь! Сегодня, когда вы видите, что происходит в других странах, сколько людей умирает, какие колоссальные убытки несет мировая экономика! Как можно быть такими легкомысленными ?! И вы же ставите в опасность не только себя, но и людей вокруг", - отметил мэр столицы.

Виталий Кличко отметил, что благодаря вовремя введенным ограничениям, городу удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить инфекционного взрыва. "Но, если сейчас все будут делать вид, что ничего не происходит и вируса нет, ситуация может резко измениться. Мы не должны этого допустить! Особенно, когда собираемся ослабить ограничения. И когда мы говорим о первом этапе послаблений, то речь идет об ослаблении и постепенный выход из карантина. А не о полном снятии всех ограничений", - отметил Виталий Кличко.

В среду, 6 мая, в Украине зафиксированы 13184 случая коронавирусной болезни COVID-19. Киев на втором месте по количеству заболевших.

Отметим, Кабмин продлил карантин до 22 мая, но ослабил его меры. С 11 мая в Украине разрешили открывать салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, парки и скверы.

В Киеве снятие первых ограничений запланированы на 12 мая, если не будет ухудшения динамики заболеваемости. Откроют салоны красоты, МАФы, парки: с чего в Киеве начнут первый этап выхода их карантина читайте здесь. Не так давно город взял на себя обязательство возместить расходы на погребение умерших от COVID-19 по обращению родственников.

Нарушение условий карантина, несоблюдение противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 000 гривен.

Подчеркиваем, что соблюдение норм и правил - это вопрос здоровья и жизни киевлян. А пренебрежение ими может привести к обострению ситуации.