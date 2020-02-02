В центре Киева убили известного пластического хирурга (видео)

В Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского застрелили мужчину 1977 года рождения.

Как сообщила полиция Киева, неизвестный мужчина после убийства забрал у жертвы пакет и убежал. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Отмечается, что выстрелов прозвучало несколько.

Жертвой оказался пластический хирург, руководитель клиники DMK Ukraine, эксперт GEP DMK International Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook.

В профиле Сотника сказано, что он родом из Донецка и работает в Киеве с 2014 года.

Последним местом работы он указал VKL клинику - главный врач, хирург.

43-летний врач снимал квартиру недалеко от места трагедии, передают "Вести".

"На розыск убийцы и его задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Видео: https://t.me/KyivOperativ/57400