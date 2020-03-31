В ДТП загинув екс-нардеп та засновник банку "Аваль" Федір Шпиг

На Житомирщині в ДТП на трасі Київ-Чоп загинув бізнесмен Федір Шпиг - один із засновників банку "Аваль".

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Житомирської області, аварія сталася сьогодні на 215 км автодороги Київ-Чоп. "На автодорозі М-06 Київ - Чоп поблизу села Романівка Новоград-Волинського району водій, 1956 року народження, будучи за кермом автомобіля Mercedes, втратив керування - і транспортний засіб перекинувся у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля та пасажирка загинули на місці. Ще одна пасажирка у тяжкому стані була госпіталізована до центральної міської лікарні Новоград-Волинського району", - уточнили у поліції.

Як стало відомо УНІАН з джерел у правоохоронних органах, автомобілем Mercedes Benz керував бізнесмен Федір Шпиг, який загинув.

Обставини та причини аварії наразі встановлюються правоохоронцями.

* * * Федір Шпиг - український бізнесмен. На початку 90-х років разом з партнерами заснував банк "Аваль", який 2005 року був проданий австрійській групі Raiffeisen International. Гроші бізнесмен вклав у власний бізнес, заснувавши групу "Молочний альянс".ня коронавірусом. 13 осіб померли.