В Харькове из взорванного банкомата украли почти 2 миллиона, но грабители уже пойманы

В Харькове среди ночи взорвали банкомат "Приватбанка" на Проспекте Победы. Подрывники похитили около 2 миллионов, но преступников уже поймали.

Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко.

По словам замминистра, похищенные 1 978 400 гривен должны были пойти на выплату пенсий, зарплат, стипендий.

"Двое злоумышленников оставили свою машину вдали от места преступления и приехали к банкомату на велосипедах, чтоб камеры не зафиксировали номер их автомобиля. Однако, благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками. Двое злоумышленников, взорвавших банкомат, задержаны", - сообщил Антон Геращенко.

Замминистр также сообщил, что украденные деньги были изъяты у подрывников, и их вернут банку.

"Задержанные проверяются на причастность к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины. Ближайшие 8, а может быть 10 лет, правонарушителям придется провести в колонии строго режима", - говорит Антон Геращенко.