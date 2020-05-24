В інфекційній лікарні Харкова стався спалах коронавірусу

У Харкові у 20 співробітників Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні виявили коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації, передають Патріоти України.

"Серед захворілих 3 анестезіолога - завідувач відділенням і 2 лікарі з додаткових бригад, які прибули в інфекціонку на посилення", - повідомили в прес-службі.

За інформацією прес-служби, наразі в лікарні працюють 5 анестезіологів. Зараз фактично лікарнею керує співробітник Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) Валентина Маслова.

"Вона поєднувала ХМАПО і інфекціонку, зараз основним місцем буде інфекціонка. Офіційно обов'язки на неї покладуть з вівторка. Методичну допомогу надає лікар обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар", - сказали в прес-службі обладміністрації.

За даними обладміністрації, в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 175 пацієнтів. "Заповнюваність почала знижуватися. Тим не менш, прямо зараз ведеться робота по виписці і переведенню частини пацієнтів в 17- у міську лікарню... Також готові підключати 13-ту міську лікарню", - зазначили в прес-службі.