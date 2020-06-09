В Ірані затримали шістьох осіб у справі збитого літака МАУ

Наразі в Ірані затримали шестеро обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ в Тегерані.

Про це заявив представник судової влади Голамхосейн Есмаїлі.

- Судова влада, а зокрема судова організація збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака.

Щойно стався інцидент, були видані накази, і була призначена спеціальна гілка в Судовій організації Збройних сил, - сказав він.

Трьох фігурантів справи звільнили під заставу, а інші підозрювані перебувають під вартою.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Пасажирській літак розбився через кілька хвилин після зльоту поблизу аеропорту в Тегерані. Усі 176 людей, які перебували на борту, загинули. Серед них було 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).

11 січня Іран офіційно визнав, що збив літак ракетою, прийнявши його за ворожу ціль. Влада назвала це "людською помилкою".

У лютому Іран заявив, що не віддаватиме чорні ящики, однак і розшифровувати без присутності зацікавлених сторін не буде.

На початку червня представник МЗС Ірану повідомив, що розслідування майже завершене. За матеріалами IRNA, ICTV Факти