В Ірані затримали шістьох осіб у справі збитого літака МАУ
Наразі в Ірані затримали шестеро обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ в Тегерані.
Про це заявив представник судової влади Голамхосейн Есмаїлі.
- Судова влада, а зокрема судова організація збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака.
Щойно стався інцидент, були видані накази, і була призначена спеціальна гілка в Судовій організації Збройних сил, - сказав він.
Трьох фігурантів справи звільнили під заставу, а інші підозрювані перебувають під вартою.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Пасажирській літак розбився через кілька хвилин після зльоту поблизу аеропорту в Тегерані. Усі 176 людей, які перебували на борту, загинули. Серед них було 11 українців (9 членів екіпажу і 2 пасажири).
11 січня Іран офіційно визнав, що збив літак ракетою, прийнявши його за ворожу ціль. Влада назвала це "людською помилкою".
У лютому Іран заявив, що не віддаватиме чорні ящики, однак і розшифровувати без присутності зацікавлених сторін не буде.
На початку червня представник МЗС Ірану повідомив, що розслідування майже завершене. За матеріалами IRNA, ICTV Факти