В Иванкове на ТЭС могли сжгать радиоактивную древесину. Полиция открыла дело

Компания в Иванковском районе Киевской области закупала радиоактивный лес из Чернобыльской зоны, который потом использовали как топливо для теплоэлектростанции. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В рамках уголовного производства сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта. В результате выяснилось, что древесина из Чернобыльской зоны по загрязнению радионуклидами превышает установленные нормы. Читайте также:Глупость и безответственность. Фоторепортаж: вокруг Киева горят леса, луга и торфяники

Следственное управления полиции открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 241 ("Загрязнение атмосферного воздуха") Уголовного кодекса Украины. По предварительной информации, в действиях должностных лиц Ивановской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов и ряда законов, таких как "Об отходах", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", "Об охране окружающей природной среды".

Большая часть территории Чернобыльской зоны отчуждения, размер которой 260 тыс. га, покрыта лесами. На этой территории разрешены только санитарные вырубки леса.