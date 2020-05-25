В Киеве коронавирус обнаружили в двух девушек 11 и 12 лет и у мальчика в возрасте 10 лет

Среди заболевших: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет, две девочки 11 и 12 лет, и 11 мужчин от 37 до 75 лет и мальчик, которому 10 лет

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день в столице уже 2652 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Среди заболевших: 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет, две девочки 11 и 12 лет, и 11 мужчин от 37 до 75 лет и мальчик, которому 10 лет", - сказал Кличко.

Также он отметил, что в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие лечатся дома.

"Выздоровели в сутки два человека, это мало. Всего коронавирус преодолели 360 жителей столицы", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине на 8:30 25 мая зафиксировано уже более 21 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: УНН