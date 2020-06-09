В Киеве пьяный мужчина угнал авто посла иностранного государства

На улице Гончаренко в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль Mitsubishi Pajero, который принадлежит послу иностранного государства.

Сообщение в полицию поступило около 9.00

Правоохранители рассказали, что злоумышленник проник в резиденцию, украл ключи от авто и уехал на нем.

Его задержали кинологи вместе с патрульными после того, как он попал в ДТП на Андреевском спуске и пытался скрыться с места аварии, бросив внедорожник.

Читайте: 12 лет тюрьмы и отказ от ареста: детали пьяного ДТП с Ефремовым

Угонщика задержали. Им оказался киевлянин 1999 года рождения.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. Уголовного кодекса 289 (Незаконное завладение транспортным средством).