В Киеве заболел коронавирусом 551 человек, за сутки зафиксировали 56 новых случаев.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

По его словам, в столице зафиксировали еще одну смерть от коронавируса. В общем умерли 10 инфицированных.

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"Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 человека в возрасте от 21 до 82 лет и 6 детей в возрасте от 3 до 7 лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков, - сказал Кличко.

Напомним, за сутки коронавирусом заболели 64 медработника.

Также в Украине на 14 апреля, зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные.

Как известно, на утро 14 апреля количество зараженных новым коронавирусом в мире составило 1 920 618 человек. 119 687 человек стали жертвами вызываемого им заболевания.