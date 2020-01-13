В Киеве затопило крупный торгово-развлекательный центр "Ocean Plaza" возле станции метро "Лыбедская".

Видеозапись, где видно здание в клубах пара и наполненные водой помещения, опубликована на странице "Киев Оперативный".

Киевводоканал сообщал 13 января о ряде повреждений на системах водоснабжения Киева, но о порывах в районе метро "Лыбедская" не упоминалось.

Напомним, осенью 2019 года центр Киева затопило кипятком из-за порыва трубы на пересечении улиц Руставели и Саксаганского. В ловушке оказались два автомобиля, рискнувшие форсировать водный поток.