В Киево-Печерской Лавре 7 новых случаев COVID-19

По состоянию на 17 апреля в Киеве подтверждены 705 случаев COVID-19, в том числе 61 - за минувшие сутки, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID- 19", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

"Вылечились от коронавируса в столице на сегодняшний день 30 человек", - добавил Кличко.

Как сообщил мэр столицы, среди заболевших 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет и 28 мужчин от 19 до 71 года, а также два 12-летних мальчика.

Еще семь случаев подтверждены в Киево-Печерской Лавре.