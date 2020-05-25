В Киевской области 2 полицейских задержаны по подозрению в избиении и изнасиловании девушки. Подробности от ГБР
Внутренняя безопасность Национальной полиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Пострадавшая женщина обратилась в местную больницу в воскресенье, 24 мая. Она сообщила, что ее избили и изнасиловали полицейские, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.
Первоочередная проверка подтвердила причастность сотрудников полиции.
В связи с этим глава Национальной полиции Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции, решил расформировать все подразделение, а сотрудников отправил на переаттестацию.
В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали детали изнасилования полицейскими женщины в Киевской области. Один из полицейских надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Бывшие полицейские задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.
Преступление будет расследовать Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 Уголовного кодекса - изнасилование.