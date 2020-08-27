В МВС повідомили про затримання нападників на автобус ОПЗЖ

Працівники Національної поліції затримали осіб, які скоїли напад на автобус з представниками ГО "За життя" на трасі Харків-Київ.

Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Машини, на яких були нападники - встановлені. В результаті чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області група нападників щойно затримана в Красноградському районі Харківської області", - повідомив Геращенко.

Він уточнив, що конфлікт стався "між двома групами прихильників різних політичних сил".

"В результаті нападу на автобус однієї зі сторін були нанесені поранення з травматичної зброї двом громадянам. Ще один громадянин отримав черепно- мозкову травму. Інформація про загибель когось з учасників протистояння не відповідає дійсності", - уточнив він.

"Всі особи, винні в застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності", - додав Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні близько 19 години поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі обстріляли автобус, у якому перебували представники ГО "За життя". За матеріалами LB.ua