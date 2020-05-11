В Нидерландах найдена мертвой украинка с круизного судна

В Нидерландах в воде возле судна Regal Princess, пришвартованного в порту Роттердама, нашли тело украинки.

Как сообщает "Укринформ", 39-летняя гражданка Украины была членом экипажа лайнера. По информации директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева, местная полиция считает, что наша соотечественница покончила с собой. Ее родственникам сообщили о трагедии.

Украинское диппредставительство в Нидерландах принимает меры по организации перевозки тела погибшей, которое сейчас находится в морге, в Украину для захоронения.

А у берегов Мексики погиб украинский моряк - он пропал с борта судна Panamax Alexanderпо дороге к порту города Масатлан. После того, как стало известно о пропаже человека, капитан судна инициировал поиски и сообщил о ЧП на берег. 10 мая тело украинца нашли местные рыбаки. По данному факту проводится расследование.