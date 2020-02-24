В Николаеве из-за стихии обрушился пешеходный мост

В Николаеве обрушилась часть Старого Ингульского (пешеходного) моста.

Причиной обрушения, предположительно, стали сильные порывы ветра, пишет Вечерний Николаев.

Никто не пострадал. Вход на мост в данный момент огражден лентой.

На Набережной и бульваре Адмирала Макарова рухнули несколько деревьев, повреждены декоративные конструкции.

По данным СМИ, в Николаеве свирепствует североевропейский циклон. Порывы шквального ветра повалили десятки деревьев. Результат разгула стихии - перегороженные улицы, оборванные электропровода, проломанные автомобили.

Пострадало также админздание на Соборной площади, где находится редакция "Вечерний Николаев", повреждены балконы, ряд помещений - аварийные. Из-за обрыва проводов отключалось электричество, что поставило под угрозу выход номера газеты.По материалам ForUm