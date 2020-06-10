В Одесі обвалилась частина житлового чотириповерхового будинку

В Одесі стався обвал частини житлового чотириповерхового будинку.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"10 червня о 3:09 в м Одеса по вул. Ясна, 10 стався обвал частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року забудови) на 10 квартир (прописані 37 людей, проживали - 24). З будинку вивели 24 жителів. В зруйнованій частині будинку розташовані п'ять квартир, в яких проживали чотири сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті обвалення була пошкоджена газова труба. Місця її пошкодження поки не виявлено. Також наразі не проводять розбір завалів - через запах газу в повітрі.

ДСНС розгорнула штаб для ліквідації аварії. Задіяно 33 співробітників і чотири одиниці техніки.

За матеріалами LB.ua