В Одессе на углу Канатной и переулка Нахимова частично обрушился старинный дом

Сегодня, в центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова частично обрушился старинный дом.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, на днях в нем начались какие-то работы: левое, необитаемое, крыло здания оградили. А сегодня произошло обрушение.

Сообщается, что рабочие не пострадали. Однако не исключено, что могло завалить прохожего.

ЧП в Тернополе: при обрушении грунта погибли двое рабочих "Обрушилось здание по адресу Канатная, 5. Это памятник архитектуры местного значения − дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели. Построенный в 1893 году, он использовался в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели. Сейчас завалы разбирают рабочие и сотрудники ГСЧС. Переулок Нахимова и начало Канатной перекрыты", − пишут СМИ.

Позже сообщили, что разборка завалов была приостановлена из-за угрозы нового обрушения. Сейчас ее возобновили. На месте присутствует мэр Одессы Геннадий Труханов. Отмечается, что ремонтные работы в здании были санкционированы облгосадминистрацией.