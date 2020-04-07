В Одесской инфекционной больнице - 18 человек с подтвержденным диагнозом

По данным на утро 7 апреля, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 18 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

12 из них - жители Одессы. Такие данные приводит муниципальный департамент информации.

Трое из общего числа пациентов - в тяжелом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. 12 - в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном, рассматривается вопрос их выписки после получения отрицательных результатов повторного обследования на COVID- 19.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 10 человек с подозрением на COVID-19. Их обследуют.

Также сообщается, что все пациенты с установленным диагнозом находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.

По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на утро в Одесской области лабораторно подтверждены 30 случаев COVID-19. Из них 20 заболевших - жители Одессы. За последние в регионе сутки зарегистрированы три новых случая заболевания.

В целом по стране их число увеличилось до 1 тыс. 462-х (за сутки добавилось 143 новых). Умерли с начала эпидемии 45 человек. 28 - выздоровели.