В Офисе президента рассматривают несколько версий причин крушения самолета МАУ

В Офисе президента Украины сообщили, что по итогам совещания рассматривают несколько версий причин крушения украинского самолета в Тегеране.

"Пока специалисты не изучат обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией", - сообщили в ОП.

Также сообщается, что родные погибших в авиакатастрофе получат социальные выплаты.

9 января президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные переговоры с лидерами стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

Напомним, самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины (МАУ), который направлялся в Киев, разбился после вылета из иранской столицы Тегерана.

На борту находилось 176 человек. Все они погибли.

Власти Ирана назвали причиной аварии "пожар в двигателе". При этом допустить специалистов Boeing к исследованию черных ящиков они отказались.

9 января объявлено в Украине Днем траура. По материалам "Новое время".