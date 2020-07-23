В Полтаве - спецоперация по задержанию автоугонщика: он угрожает гранатой

В Полтаве полиция принимает меры по задержанию злоумышленника, который угрожает взорвать гранату. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает сотрудникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - отметили в пресс-службе.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и другие специальные службы. Охраняет место инцидента патрульная полиция.

Полиция просит местных жителей быть осторожными и обходить территорию проведения спецоперации. По материалам LIGA.net