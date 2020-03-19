В Украине объявлен второй уровень передачи коронавируса - внутри страны

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Владимир Колесник, сообщает 112 Украина.

"К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны", - отметил Колесник и добавил, что метод обсервации граждан, которые прибыли из-за границы, уже нецелесообразен.

"Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание", - подчеркнул чиновник.

Стоит отметить, что большинство заболевших коронавирусом в Украине были инфицированы после контактов внутри страны.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с начала текущего года от украинцев поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19, 16 из которых дали положительный результат.