В Україні вже 6592 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу: 174 - померли, майже 400 - одужали
Станом на 9.00 22 квітня в Україні зафіксовано 6592 випадки нової коронавірусної хвороби, за останню добу отримали 467 підтверджень про нові випадки.
Про це 22 квітня повідомив Центр громадського здоров'я України.
"Підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. - 349 випадків (18 одужали);
Волинська обл. - 176 випадків (13 одужали);
Дніпропетровська обл. - 150 випадків (9 одужали);
Донецька обл. - 16 випадків (7 одужали);
Житомирська обл. - 287 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. - 218 випадків (16 одужали);
Запорізька обл. - 141 випадок (20 одужали);
Івано-Франківська область - 589 випадків (27 одужали);
м. Київ - 989 випадків (39 одужали);
Київська обл. - 390 випадків (32 одужали);
Кіровоградська обл. - 251 випадок (25 одужали);
Львівська обл. - 247 випадків (29 одужали);
Луганська обл. - 26 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. - 82 випадки;
Одеська обл. - 148 випадків (3 одужали);
Полтавська обл. - 116 випадків(12 одужали);
Рівненська обл. - 353 випадки (22 одужали);
Сумська обл. - 86 випадків (23 одужали);
Тернопільська обл. - 471 випадок (34 одужали);
Харківська обл. - 82 випадки (6 одужали);
Херсонська обл. - 72 випадки (9 одужали);
Хмельницька обл. - 54 випадки (5 одужали);
Черкаська обл. - 206 випадків (34 одужали);
Чернівецька обл. - 1053 випадки (34 одужали);
Чернігівська обл. - 13 випадків (3 одужали).
На амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини. Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 92 людини.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 174 людини, з них 90 чоловіків та 84 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 424 людини вже одужали, з них 27 дітей, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.