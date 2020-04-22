В Україні вже 6592 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу: 174 - померли, майже 400 - одужали

Станом на 9.00 22 квітня в Україні зафіксовано 6592 випадки нової коронавірусної хвороби, за останню добу отримали 467 підтверджень про нові випадки.

Про це 22 квітня повідомив Центр громадського здоров'я України.

"Підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 349 випадків (18 одужали);

Волинська обл. - 176 випадків (13 одужали);

Дніпропетровська обл. - 150 випадків (9 одужали);

Донецька обл. - 16 випадків (7 одужали);

Житомирська обл. - 287 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. - 218 випадків (16 одужали);

Запорізька обл. - 141 випадок (20 одужали);

Івано-Франківська область - 589 випадків (27 одужали);

м. Київ - 989 випадків (39 одужали);

Київська обл. - 390 випадків (32 одужали);

Кіровоградська обл. - 251 випадок (25 одужали);

Львівська обл. - 247 випадків (29 одужали);

Луганська обл. - 26 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. - 82 випадки;

Одеська обл. - 148 випадків (3 одужали);

Полтавська обл. - 116 випадків(12 одужали);

Рівненська обл. - 353 випадки (22 одужали);

Сумська обл. - 86 випадків (23 одужали);

Тернопільська обл. - 471 випадок (34 одужали);

Харківська обл. - 82 випадки (6 одужали);

Херсонська обл. - 72 випадки (9 одужали);

Хмельницька обл. - 54 випадки (5 одужали);

Черкаська обл. - 206 випадків (34 одужали);

Чернівецька обл. - 1053 випадки (34 одужали);

Чернігівська обл. - 13 випадків (3 одужали).

На амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини. Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 92 людини.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 174 людини, з них 90 чоловіків та 84 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 424 людини вже одужали, з них 27 дітей, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.