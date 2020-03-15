В Україну прийшли морози

В воскресенье, 15 марта, в Украине существенно похолодает, однако осадков не предвидится на всей территории страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На большей части Украины температура воздуха днем составит +3...+5 градусов за Цельсием. Теплее всего будет на Закарпатье, где столбики термометров поднимутся отметки +9 градусов.

Больше всего похолодание будет ощутимо в северо-восточных областях - Харьковской и Сумской, где воздух днем прогреется максимум до +2 градусов по Цельсию.

На всей территории страны будет сухо, но облачно. Ветер северо-западный 7- 12 м/с.

В Киеве 15 марта синоптики осадков не прогнозируют. Температура днем - +3...+5 градусов по Цельсию, ночью ожидаются заморозки до -4 градусов.